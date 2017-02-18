酷鳥增班 天天直飛曼谷

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酷鳥航空舉行曼谷航線增班儀式，未來每天都有台北直飛曼谷的班機服務旅客。(范揚光攝)

泰國觀光局副處長刀明(中)在候機室向搭機旅客致意。(范揚光攝)

看好泰國旅遊觀光前景，酷鳥航空表示從3月26日起，台北曼谷直飛航線增至每周7班，並推出經濟艙單程含稅新台幣2088元的優惠票價搶攻市場。

酷鳥航空商務長黃愛玲說，由於酷鳥自2015年台北曼谷開航以來，載客率穩定成長，目前載客量已達8成以上；加上泰國開放國人免簽，因此公司方面決定增加班次，並以波音777廣體客機服務旅客。

酷鳥航空宣布，從2月21日早上10時起至23日晚間24時前，推出商務艙單程3588元及經濟艙單程2088元的促銷票價，歡迎旅客查詢。

(中時)