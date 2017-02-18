男子疑國道競速失控 輪胎噴飛波及2車

陳男疑國道競速。(蔡依珍翻攝)

陳男駕車跨3車道撞護欄。(蔡依珍翻攝)

陳男駕車失控。(蔡依珍翻攝)

汽車零件噴飛。(蔡依珍翻攝)

2車受波及。(蔡依珍翻攝)

輪胎零件噴飛波及2車。(蔡依珍翻攝)

24歲陳姓男子疑在國道與其他車競速，17日晚間9點多行經國道1號北向53.9公里機場系統路段時，超車時閃避不及失控，一路從內線車道狀向外側護欄，再反彈回中線車道，當場零件噴飛，波及後頭2台車，全程遭後車行車紀錄器拍下，放上爆料公社，所幸後車急煞，未釀成追撞，國道警初步調查並無酒駕，陳男也受傷送醫，將調查釐清確切車禍原因。

警方調查，24歲陳姓男子駕駛1部紅色喜美自小客車原本行駛在內側車道，疑似與他車有追逐情形，變換車道時車輛失控，一路往右衝，先撞到外側護欄，反彈回輔助車道，擦撞44歲洪姓男子駕駛的白色日產自小客車，再失控往內側車道偏移，零件散落，後車箱備用輪胎噴出，41歲李男駕駛藍色鈴木吉普車行駛在中線車道閃避不及，遭陳男輪胎波及。

國道公路警察局第一公路警察大隊獲報到場，3位駕駛人都無酒駕情況，駕駛白色日產的洪男向警方表示，當時剛從服務區出發要到桃園機場，走在最外側輔助車道，突然一部紅色自小客從左方出現，撞到護欄再反彈撞到他。另外駕駛藍色鈴木吉普車的李男是從新竹出發要到南崁，經過機場系統路段突然看到有車輛失控，然後就被2顆輪胎砸到車子，直呼真的很倒楣，還好沒受傷，陳男因手部受傷尚未製做筆錄，是否因競速涉及公共危險罪嫌，將待警方調查釐清。

國道警也呼籲用路人應遵守交通則，行車應保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，以免遇到狀況應變不及。並期望所有用路人都能快樂出門，平安回家。

(中時)