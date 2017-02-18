李鴻鈞抽中司法委員會 驚呼：最爛的！

立法院今天進行「未參加黨團及少數黨團參加常設委員會抽籤」，親民黨立委李鴻鈞、陳怡潔都抽到司法法制委員會，李鴻鈞看到司法法制委員會的籤時，情不自禁說出：「哎呀！最爛的。」留下與其他黨團交換的伏筆。

立法院這會期重點將有年金改革，民進黨團總召柯建銘昨天才說過，希望能在司法法制委員會部署10名立委，搶下2席召委。

立法院副院長蔡其昌則表示，司法委員會是重鎮，因為所有年金改革的法案，不論是過去座談、討論所有的版本，都必須要在立法院來修法通過，第一關就是司法委員會。

蔡其昌說，接下來一段時間黨團之間還可以協商、交換，如果民進黨團認為有必要多增加席次，相信以柯總召議事的能力，應該會跟親民黨團做協商、交換，因為對親民黨團來講，黨團成員不是那麼多，他們對其他議題又很關心，也很希望去抽到其他委員會的籤，所以協商交換的機會是存在的。

此外，時代力量黨團的五名立委分別抽到教育文化、交通、經濟、財政、國防外交，黨團成員交換之後結果，徐永明 （經濟）、林昶佐（國防外交）、黃國昌（財政）、高潞．以用（教育文化）仍續留在前兩會期的委員會，僅洪慈庸從社福衛環委員會轉到交通委員會。

(中時)