李鴻鈞抽中司法委員會 驚呼：最爛的！
立法院今天進行「未參加黨團及少數黨團參加常設委員會抽籤」，親民黨立委李鴻鈞、陳怡潔都抽到司法法制委員會，李鴻鈞看到司法法制委員會的籤時，情不自禁說出：「哎呀！最爛的。」留下與其他黨團交換的伏筆。
立法院這會期重點將有年金改革，民進黨團總召柯建銘昨天才說過，希望能在司法法制委員會部署10名立委，搶下2席召委。
立法院副院長蔡其昌則表示，司法委員會是重鎮，因為所有年金改革的法案，不論是過去座談、討論所有的版本，都必須要在立法院來修法通過，第一關就是司法委員會。
蔡其昌說，接下來一段時間黨團之間還可以協商、交換，如果民進黨團認為有必要多增加席次，相信以柯總召議事的能力，應該會跟親民黨團做協商、交換，因為對親民黨團來講，黨團成員不是那麼多，他們對其他議題又很關心，也很希望去抽到其他委員會的籤，所以協商交換的機會是存在的。
此外，時代力量黨團的五名立委分別抽到教育文化、交通、經濟、財政、國防外交，黨團成員交換之後結果，徐永明 （經濟）、林昶佐（國防外交）、黃國昌（財政）、高潞．以用（教育文化）仍續留在前兩會期的委員會，僅洪慈庸從社福衛環委員會轉到交通委員會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。