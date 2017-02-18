洪秀柱為婦聯會抱屈 批陳庚金發言不宜

洪秀柱為婦聯會抱屈，並指陳庚金發言不宜。（徐養齡攝）

國民黨新竹市議員林慈愛服務處揭牌，黨主席洪秀柱應邀參加。（徐養齡攝）

針對陳庚金「公務員能撈就撈」一說，國民黨主席洪秀柱18日表示，陳可能是在該場合上情緒較為激動，加上對政府的年金改革及施政無能感到憤慨，因此才有情緒性發言，但內容不宜。

洪秀柱另為婦聯會抱屈，指該會是一個非常有歷史的組織，協助眷村興建、辦學，一路走來為社會公益努力，卻被民進黨指摘為國民黨的附隨組織，慘遭「追殺」，相當委屈、冤枉。

洪秀柱強調，婦聯會是「中華民國」的附隨組織，非任何黨派的附隨，不過她也坦言，婦聯會的確是與國民黨較為友好的組織，這次大量捐款，她雖不知過程如何，但也說明婦聯會為社會長期的貢獻義無反顧。

(中時)