婚姻平權 蔡總統見挺同反同人士
總統府今天說，總統蔡英文今天將分別與對婚姻平權持不同立場的代表會見，聽取他們的心聲與訴求，總統府預計在會面後、下午對外說明會面情況。
立法院司法委員會去年12月底通過提案，各版婚姻平權草案將送朝野協商；當時，反同婚群眾赴總統府抗議。總統府代理秘書長劉建忻表示，願意代為安排團體代表與總統見面；不同的意見，總統也都會安排聆聽。
總統府今天說，總統蔡英文今天將有兩場分別與對婚姻平權持不同立場朋友、代表們的會見，聽取這些朋友們的心聲與訴求。相關會見的進行以及總統、與會人士的互動狀況，府方安排在會後，預計是今天下午4時由發言人向外界轉述說明。1060218
(中央社)
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