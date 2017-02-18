馬來西亞發明展 台成績僅次地主國

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台灣代表團參加第16屆馬來西亞MTE國際發明展，拿下4金、6銀、4銅、2特別獎，成績僅次於地主國。（中華創新發明學會提供）中央社記者陳至中台北傳真 106年2月18日

台灣代表團參加第16屆馬來西亞MTE國際發明展，拿下4金、6銀、4銅、2特別獎，成績僅次於地主國。

馬來西亞發明展是東南亞重要的發明媒合及交流平台，由馬來西亞科學研究協會主辦，今年共有7國、500多件作品參展。

台灣代表團獲得特別獎的，包括百氧生物科技公司研發的「百氧水機」，集淨化、殺菌、養生於一體，且體型相當輕巧，直接接自來水就可使用。

另一面特別獎由台北美國學校、私立復興中學小學部一同合作的「油脂虐待實驗裝置」，這項發明日前才獲得香港發明展的特別獎，以加熱及灌氧的方式，快速檢測油品品質。1060218

(中央社)