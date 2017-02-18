婦聯會捐280億 黃國昌：不應當煙霧彈

婦聯會昨天聲明，將捐新台幣280億元，其中160億做長照之用。時代力量執行黨主席黃國昌今天說，婦聯會的每筆財產來源是最重要的追查方向，不應用捐款當煙霧彈，模糊事情本質。

婦聯會昨天聲明，不是任何政黨的附隨組織，將從總資產約381億元中，提取大多數捐作公益用途，其中160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；60億元給各社福機構；另捐出60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院的長照中心。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，婦聯會問題最關鍵的是，一方面在法規上，婦聯會到底是不是中國國民黨的附隨組織？這必須由行政院不當黨產委員會進一步認定。

黃國昌說，更重要的是，婦聯會過去從國家取得這麼大金額的補助，財務公開及每筆財產來源，是現在最重要追查方向。

他說，至於捐款的事，平常很多財團法人與慈善團體都有在做，不應該用捐款來當煙霧彈，模糊整件事情的本質。1060218

(中央社)