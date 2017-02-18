北韓大使：拒絕承認馬國對金正男驗屍結果

北韓駐馬來西亞大使姜哲（Kang Chol）17日晚表示，馬來西亞未經北韓同意強行對死亡北韓男子的遺體進行屍檢，北韓將「拒絕承認」屍檢結果。這是北韓領導人金正恩的兄長金正男在吉隆坡國際機場遇害以來，北韓官方首次回應。

據大陸新華社18日報導，17日晚11時多，姜哲在存放該死亡北韓男子遺體的吉隆坡醫院法醫鑒定中心外對媒體表示，朝方曾拒絕馬方的屍檢要求，因為死者持外交護照，作為北韓公民應享有領事保護。

姜哲說，馬方在未經朝方同意的情況下仍強行進行屍檢，並且屍檢過程中沒有朝方人員在場，「我們會堅決拒絕承認這份馬方單方面進行的屍檢結果」。

報導稱，隨後，姜哲交給在場媒體一份聲明。聲明說，馬方曾允諾完成屍檢後如朝方按程序向馬外交部提交申請，馬方會歸還死者遺體，但朝方的這一請求遲遲沒有得到回應。姜哲同時指責韓國方面通過此次事件抹黑朝鮮。姜哲希望馬來西亞政府不要捲入這場「敵對勢力」的陰謀，要求盡快將死者遺體和屍檢結果交予朝方。

姜哲在媒體採訪以及隨後的聲明中都沒有明確說明該死亡北韓男子的身份。

(旺報)