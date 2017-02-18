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時來運轉？ 川普建議應給波音F-18戰機大訂單

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F/A-18 Hornet
川普訪問波音的工廠，並向國防部建議，未來應該考慮購買波音生產的F-18戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

打從川普（Donald Trump）當選後，多次掃到颱風尾受傷的航空製造商波音（Boeing），昨日迎來他們的最大冤家到訪。除了參觀787客機（787 Dreamliner）生產線外，川普也再次對戰機給出了自己的評價。但令波音驚訝的是，這回川普強烈建議五角大廈（The Pentagon），未來在添購新戰機時，應優先選擇波音的F-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet）。讓競爭者洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）公司變成新一個被「川普傷害」的企業。

用F-18換F-35？ 川普要波音給新報價

據彭博社（Bloomberg）報導，美國新總統川普再一次表達自己對航空的意見，在前往波音在南卡羅萊納州（South Carolina）工廠拜訪時，他建議國防部未來在添購新機時，應該優先考慮由波音生產製造的F-18「大黃蜂」戰機，更告訴在場的員工，「我們將可以期待一筆大訂單！」此言論一出，讓爭議多時的F-35（F-35 Lightning II）和F-18戰機之爭再次浮上檯面，川普更告訴在場記者，「如果（洛克希德馬丁）不再降價，我們真的會這麼做，F-18是一架優秀的戰機。」

川普
參訪波音位於南卡羅萊納州工廠的川普，再次發表他對航空業的觀點。（圖/美聯社）

F-35A
美軍現役的F-35A型戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而近年來頻頻出現國際媒體焦點的F-35戰機，則是由洛克希德馬丁公司主導，結合多國資金支援研發出的新一代隱形戰機，本是美軍下一代空中武裝的主力，但由於研發成本過高而飽受批評，屬於資金支援國的加拿大更因此拒絕下單購買。

面對川普的態度，新任國防部長馬蒂斯（James Mattis）亦下令要副手們加緊對兩款戰機進行分析，其中以海軍的部份為優先，如能成功「替換」，將能為海軍省下大筆開銷。然而波音也因為川普的此番言論，成為昨日紐約道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average）第二大漲幅，上漲1.1%、以172.71美元（約5,311台幣）坐收。

(中時電子報)

一機多用的F／A-18大黃蜂戰機

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關鍵字：川普波音F-18國防部訂單
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