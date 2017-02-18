PGA》Genesis次輪因雨停賽 史畢斯T4爭2連勝

來自高球不興盛國家委內瑞拉的維加斯，躍居並列領先。(美聯社)

6天前贏得圓石灘配對賽的前球王美國新秀史畢斯，18日在Genesis公開賽次輪在天氣惡劣停賽之前，打16洞賺到3桿，把總桿拉升到-5，並列第4，只落後2位並列領先的委內瑞拉好手維加斯及美國選手桑德斯2桿，準備搶2連勝。

史畢斯升至並列第4，爭2連勝有望。(美聯社資料照)

次輪因暴風雨只有24人完成打完18洞，2011年與2016年各贏得1場美巡冠軍的32歲維加斯，這輪打14洞成績-3，以總桿-7與次輪1洞都沒打的桑德斯並列領先。

首輪位居第2的世界第3強森，次輪也是沒出發就停賽，與史畢斯等另5人並列第4，能否在此戰贏冠後首登世界第1，尚言之過早。

現今「球王」澳洲名將戴伊，第2天上午補完首輪未完成賽程，以70桿(-1)並列第50，次輪打15洞再賺到1桿，以總-2升至暫居並列第34，只要此戰晉級應可保持世界第1，且可在最後兩輪衝刺搶冠。

(中時電子報)