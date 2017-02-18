韓日外長會談 對慰安婦立像未縮小歧見

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為出席20國集團外長會議，正在德國波昂訪問的韓日兩國外長17日上午舉行雙邊會談，但未能就日本駐釜山總領事館前設慰安婦少女銅像的問題縮小歧見。

南韓聯合新聞通訊社報導，上月9日為抗議南韓立慰安婦少女像被召回日本的日本駐韓大使長嶺安政，何時返回工作崗位仍在未定之天。

報導引述南韓外交部官員透露，兩國外長的會談持續30多分鐘，南韓外長尹炳世就釜山慰安婦少女像問題說明了南韓的立場，日本外相岸田文雄則就南韓立像表示遺憾，要求韓方為解決問題積極付出努力。

據報導，去年12月28日，南韓一市民團體在日本駐釜山總領事館前設立慰安婦少女像，釜山東區政府將其強制拆遷至露天堆積場，遭民眾強烈抗議。之後，東區區廳長朴三碩迫於輿論壓力宣布允許該團體立像。

為抗議南韓新設慰安婦少女銅像，日本政府召回日本駐韓大使和日本駐釜山總領事，還宣布叫停韓日有關貨幣互換的磋商，延遲韓日高層經濟對話等。1060218

(中央社)