長期不合 姪子持鐵棍重擊叔叔致死

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居住彰化縣二水鄉的連姓叔姪多年不合，叔叔15日騎機車經姪子住家，兩人再次爭吵，姪子隨手持鐵棍重擊叔叔，致傷重不治。

彰化地方法院檢察署今天表示，設籍二水鄉的39歲連姓男子長期與住附近的61歲連姓叔叔不合，叔叔15日下午騎機車行經姪子住家，兩人因細故再次爭吵，姪子一氣之下持鐵棍猛毆叔叔頭部及身體，直到傷重倒地。

鄰居聽到爭吵鬥毆聲外出查看，見連姓被害人倒地，姪子推說為叔叔騎機車自摔，撇清關係便離開現場，鄰居趕緊報案，連姓被害人送醫急救，當天傷重不治。

彰化地檢署檢察官李秀玲獲報，率法醫前往相驗，查明案發過程，並指揮彰化縣政府警察局田中分局偵辦，警方昨天拘獲連嫌，檢察官率法醫、警方鑑識人員勘察、訊問證人，並扣獲1支鐵棍。

檢警初步調查，兩人是叔姪關係，因細故磨擦10多年，積怨已深，連嫌15日持鐵棍重擊被害人致傷重死亡，檢察官偵訊後，認為連嫌涉殺人罪嫌重大，有滅證及逃亡之虞，昨天晚間向彰化地方法院聲請羈押獲准。

彰化地檢署表示，檢察官將儘速解剖，並比對現場事證、送鑑採驗證物，務求確認死亡原因，並由犯罪被害人保護協會積極聯繫、慰撫死者家屬，確保被害人權益。1060218

(中央社)