柯文哲：讓聯醫變社區醫院 協助失能長者

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台北市長柯文哲今天穿上白袍，化身一日社區醫師，前往探視失能、獨居長者；柯文哲說，上任後，要求聯醫成為社區醫院，而不是醫學中心，讓醫療更友善，協助失能長者。

柯文哲18日當起一日社區醫師，馬不停蹄探視受台北市立聯合醫院團隊照顧的多名案家，包含獨居、失能等長輩及弱勢家庭，並造訪北市第一個廟宇登記老人共餐據點。

柯文哲上午先至松山路附近探視1名102歲李姓人瑞，柯文哲受訪時說，北市目前65歲以上人口有41萬，老年失能人口約5.2萬，雖然台灣醫療資源豐富，像診所、醫院很多，但不是每人都有辦法使用。

他說，台灣醫療資源足夠，但應該要走入社區，像是建立居家醫療、護理、復健、安全等服務，上任後，「聯醫的戰略方向有改變，要求聯醫成為真正的社區醫院，守護社區健康，而不是整合市立醫院變成醫學中心」，要讓醫療更友善，協助失能長者。

柯文哲表示，台北的老舊公寓，4、5樓也沒電梯，很多長輩下樓後，恐怕沒辦法爬上樓，改建老舊公寓也是項目之一，但如何建立居家醫療系統，更是目前努力目標。

北市聯醫總院長黃勝堅表示，為讓台北成為對長者友善城市，過去2年，北市聯醫逐步推動居家醫療、藥師、復健、護理到居家安寧，鼓勵同仁走出醫院，進入社區，把醫療體系從醫院推往居家，讓醫護團隊都能陪伴病人，像朋友般關懷病人。

聯醫說，從去年3月迄今，聯醫居家醫療團隊已訪視逾8606人次、收案數達1679名，有里長轉介而來，也有門診忠誠病人、行動不便的出院患者以及無法獨立到醫院者，如中風、失能、失智或嚴重精神疾病患者。

「當病人走不出家門時，我們走進去。」黃勝堅強調，醫護人員從被動看診，走出診間主動關懷，是未來趨勢，且伴隨人口老化，在宅醫療的需求會越來越大，希望結合雲端醫療，發展成更完善的醫療整合性照顧。1060218

(中央社)