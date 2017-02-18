劉亞仁確診患有骨瘤 表達服役堅定意願

我要評比

南韓演員劉亞仁經醫院確診患有骨瘤後，透過所屬經紀公司UAA發表關於健康問題與服兵役的官方立場，首次公開表達入伍服兵役的堅定意願。

南韓「朝鮮日報」引述劉亞仁說，「我認為明確公開健康問題與延期入伍的事由，是目前而言，能夠做出的最好回應」。

據報導，劉亞仁表示目前日常生活未受大的影響，並重申自己入伍的意願說，「骨折時所受的傷自然癒合了，雖然還不能確定，但只要骨瘤沒有異常，我認為完全是可以入伍服役的。我對此抱有堅定的意志。」1060218

(中央社)