詐領教育部4.2萬美金 資優生罰15萬
教育部設置「尖端科技人才培育」獎學金，每年獎助優秀人才4.2萬美金，但一名留美的黃姓學生因故輟學，卻偽造美國芝加哥大學成績單、註冊證明，詐領4.2萬美金獎學金，涉嫌詐欺、偽造文書。台北地檢署因考量黃男坦承犯行，且已返還獎學金給教育部，今早給予黃男緩起訴，命黃支付15萬處分金給公庫。
2011年8月，行政院國科會、教育部為因應18位跨學術、藝文、企業、媒體領袖簽署「人才宣言」，設置「尖端科技人才培育獎學金」，獎助範圍限定8大尖端科技領域，每年甄選30人，每年獎助每人美金4.2萬，期限最長3年。
2014年黃姓資優生獲獎後赴美就讀芝加哥大學，黃男明知他在2015年1月即已取消芝加哥大學春季班註冊，卻未知會教育部解除獎學金契約，隱瞞輟學，偽造芝加哥大學成績單，附同註冊證明，向教育部駐芝加哥代表處教育組申請4.2萬美金。
事後駐芝加哥辦事處教育組，向芝加哥大學查證，發現黃男詐領4.2萬美金，教育部向北檢告發偵辦。
檢方調查時，黃男坦承詐領獎學金，且返還4.2萬美金給教育部，認為黃並無前科，坦承犯行，深表悔悟，給予緩起訴處分，期限2年，須向公庫支付15萬元。
(中時)
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