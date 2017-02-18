NBA》國王買單嗎？考辛斯宣告今夏續約

考辛斯場上的壞脾氣，成為他今年夏天能否續留國王的因素之一。(美聯社資料照)

就算持續謠傳國王沒有打算續留當家中鋒考辛斯，但他自己可不這麼想！考辛斯18日宣告自己將於今年夏天跟國王續約決心，強調自己是個守信的人，更把沙加緬度當成他的家了，「在這我非常開心，這裡是我想待的地方。」

假如國王真的點頭續留考辛斯，他可在今年夏天獲得5年2.19億美元的頂級合約，可是他跟國王高層、總教練衝突不斷，國王也因此在6年內換了6名總教練，更別提他在場上的技術犯規問題(本季17次)，早就讓國王傷透腦筋。

可是就算這樣，考辛斯仍對球隊前進方向感到樂觀，「我認為這個賽季我們走在正確的路上，到目前為止，我們打出最好籃球，且具自信，我相信我們有機會闖進季後賽，能否真正達成？還是看我們自己。」

國王本季目前24勝33敗，儘管勝率僅4成21，卻跟西區第8金塊之間，只有1.5場勝差，打進季後賽確實還有機會，難怪考辛斯這麼有信心，接下來就看國王是否闖進季後賽，直接攸關考辛斯能否留下。

「我是個忠誠且守信的人，但你必須清楚這是門生意，」考辛斯語帶保留表示，「當談到信任或忠誠時，你不能抱持太多期望，我意識到了這一點，所以最後就算出現什麼意外，我也不會太震驚。」

(中時電子報)