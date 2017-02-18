NBA》國王買單嗎？考辛斯宣告今夏續約
就算持續謠傳國王沒有打算續留當家中鋒考辛斯，但他自己可不這麼想！考辛斯18日宣告自己將於今年夏天跟國王續約決心，強調自己是個守信的人，更把沙加緬度當成他的家了，「在這我非常開心，這裡是我想待的地方。」
假如國王真的點頭續留考辛斯，他可在今年夏天獲得5年2.19億美元的頂級合約，可是他跟國王高層、總教練衝突不斷，國王也因此在6年內換了6名總教練，更別提他在場上的技術犯規問題(本季17次)，早就讓國王傷透腦筋。
可是就算這樣，考辛斯仍對球隊前進方向感到樂觀，「我認為這個賽季我們走在正確的路上，到目前為止，我們打出最好籃球，且具自信，我相信我們有機會闖進季後賽，能否真正達成？還是看我們自己。」
國王本季目前24勝33敗，儘管勝率僅4成21，卻跟西區第8金塊之間，只有1.5場勝差，打進季後賽確實還有機會，難怪考辛斯這麼有信心，接下來就看國王是否闖進季後賽，直接攸關考辛斯能否留下。
「我是個忠誠且守信的人，但你必須清楚這是門生意，」考辛斯語帶保留表示，「當談到信任或忠誠時，你不能抱持太多期望，我意識到了這一點，所以最後就算出現什麼意外，我也不會太震驚。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。