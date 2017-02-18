H5N6禽流感疫情難控 今日再新增2例確診
恐人畜共通的H5N6禽流感又新增2案例！今（18）日是全國實施禁運禁宰第二日，農委會上午發布最新疫情，嘉義新增2例烏骨雞感染H5N6，統計確診案例來到11例，目前疫情仍控制在宜蘭、花蓮、雲林、嘉義、台南等5縣市，但農委會不諱言，禁令期間恐怕會爆出更多案例。
今日新增2場烏骨雞案例，是在黃昏市場違法販賣的烏骨雞，共撲殺58隻屠體，使得目前H5N6案例來到11例，共計撲殺1119隻雞，2686隻鴨，銷毀3787件鴨隻屠體；另外在H5N2案例的部分，新北和桃園的屠宰場各有紅蟻火雞驗出確診H5N2，分別銷毀35件、5件屠體。
統計確認有H5高病原性禽流感的共21例，撲殺高達13萬9000多隻家禽，農委會防檢局指出，下令禁止運送屠體後，若發生有異狀，農民會開始積極主動通報，因此禁運這段期間，確診案件恐暴增，但仍為正常現象，防檢局也會繼續積極處理、穩定疫情。
(中時)
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