中日外長會面 日方重申不支持台獨

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大陸外交部長王毅。（新華社資料照）

外交部長王毅當地時間17日於德國波恩出席二十國集團(G20)外長會期間，應約會見日本外相岸田文雄。王毅表示，今明兩年分別是中日邦交正常化45週年和《中日和平友好條約》締結40週年，雙方應以此為契機，不忘兩國前輩們的初心，認真總結兩國關係發展正反兩面經驗教訓，切實維護好兩國關係政治基礎，力爭推動中日關係回到正確軌道；日外長岸田文雄重視中方提出的重大關切，重申不支持「兩個中國」、「一中一台」及「台獨」。

大陸外交部17日發出新聞稿稱，王毅強調，當前中日關係改善既面臨機遇，也存在挑戰。日方近期接連在重大敏感問題上採取消極舉措，對兩國關係改善進程造成干擾。日方唯有恪守承諾，言行一致，切實防止出現損害兩國關係政治基礎的事情，才能實現中日關係的真正改善。

岸田文雄表示，今年是日中關係發展的重要年份，日方願按照構築日中戰略互惠關係的思路，妥善處理雙方分歧，擴大兩國關係的積極面，辦好日中邦交正常化45週年紀念活動，推動日中關係的改善。

日方重視中方提出的重大關切，重申不支持「兩個中國」和「一中一台」，不支持「台獨」， 這一立場不會改變。

(旺報)