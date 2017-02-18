美軍研究氣象武器 威力或超越核彈

未來的氣象武器可能通過散發化學熱量製造沙漠，進而破壞敵國。(圖/shutterstock提供)

核彈、氫彈或許已經過時，傳美國軍方正在秘密研發一種新型態武器，其作用方式在誘發自然力量達到破壞，這種能量的威力甚至可以超過任何一次大型核爆。

陸媒《解放軍報》引述外電消息，美軍正在進行氣象武器開發，研發方向包括改變氣象條件、改變地殼運動、改變海洋條件、改變生態環境等面向，無論哪個領域皆有強大的威力，但隨之而來的副作用則會造成氣候異常。

改變氣象條件，指的是使用人工技術影響天氣，包括人造洪暴、人造乾旱、人工造霧和消霧、人造寒冷酷熱、人工控制雷電和人工引導颱風等。譬如1968年，阿拉斯加的空軍基地被濃霧襲擊，當時美軍曾向空中噴灑消霧劑，使霧氣得以凝結為雨滴，讓飛機得以起降。

改變地殼運動，指的是採用地下核爆或非核爆手段，以人為方式誘發地震。譬如美蘇冷戰期間，兩國雙方都曾進行過地震試驗，並取得一定成果。

改變海洋條件，指的是使用海嘯、海幕、巨浪武器，只要製造出規模6.75以上的地震，就很容易引發海嘯。在軍事目的上，可以傾覆敵艦、潛水艇，甚至封鎖敵國的海岸線。

改變生態環境，指的是運用生物或化學藥物方法，對敵國的土地、農作物、環境造成生態破壞。譬如散發化學熱量製造沙漠化、製造降雪以腐蝕敵方武器，甚至投放能燃燒氧氣的炸彈，使敵方戰鬥人員窒息。

(中時電子報)