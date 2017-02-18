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2月18日中視新聞午間新聞搶先看

今天2月18日的中視午間新聞搶先看：

《神解工時 新算法? 林美珠:司機在景點等待不算工時》

新任勞動部長，小英表姊林美珠說遊覽車司機在景點等待不算工時，可以關門下車散步休息，遭藍委質疑是最新的算法

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《候鳥染病 禽流感延燒! 餵鴿會被罰.候鳥藏染病危機?》

禽流感肆虐，候鳥也藏染病危機！台南水雉生態公園創下因疫情封園首例；台北市、台中祭出禁令，民眾公共場所隨意餵食鴿子將開罰。

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《今起東北風增強降溫5℃下週五恐探12℃》

天氣要變涼，東北風增強，今天白天略降溫。極地大陸冷氣團南下，下星期五氣溫下探12度，要做好禦寒保暖準備。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播郭岱軒播報的中視午間新聞！

(中時電子報)