把台塑4500億投資逼去美國 蔡正元批蔡政府顢頇
蔡政府執政後，誓言提振台灣經濟，擬花7千億針對多項產業籌組國家隊，行政院也傳出要為「擴大內需加強投資台灣計畫」舉債1兆。國民黨政策會執行長蔡正元臉書罵「蔡英文政府發神經」，找碴台塑，把台塑4500億投資逼去美國，只想動用公款投資一些有去無回的產業，要在這世上找到這麼顢頇的政府不容易。
蔡政府執政後，誓言提振台灣經濟，規劃許多發展藍圖，像是擬針對多項產業籌組國家隊，以強化國家競爭力。但網友質疑7000億重金打造國家隊，會不會又肥了蔡英文的表姊、表弟、阿姨、伯伯等親戚。行政院傳出擬舉債1兆，擴大內需加強投資台灣，也被質疑一定是肉包子打狗，有去無回。
國民黨政策會執行長蔡正元臉書罵「蔡英文政府發神經」，台塑集團要在台灣擴大投資，綠色份子和綠營政客聯手找碴，台塑只好把4500億元的投資挪出台灣，改投資到美國。
蔡正元批評，蔡英文政府不知爭取台塑留在台灣，只想到動用公款1000億元投資一些有去無回的產業。世界上要找到像蔡英文政府這麼顢頇的政府還真不容易!
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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