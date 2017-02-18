黨產會調查婦聯會 擬4月底開聽證會

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行政院不當黨產處理委員會調查國民黨及其附隨組織，婦聯會成為標的之一。黨產會發言人施錦芳今天表示，針對婦聯會是否為國民黨婦隨組織，預計4月底或5月初召開聽證會。

婦聯會昨天聲明，不是任何政黨的附隨組織，將從總資產約381億元中，提取大多數捐作公益用途，其中160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；60億元給各社福機構；另捐出60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院的長照中心。

施錦芳上午受訪表示，既然婦聯會認為自己是中華民國的附隨組織，資產返還給國家理所當然，樂見婦聯會將資產捐做公益；不過目前還不了解其捐助計畫的具體內容，婦聯會應該會有智慧，提出符合全民期待的捐助計畫，大家拭目以待。

由於婦聯會與振興醫院皆由前總統蔣介石夫人蔣宋美齡成立，遭綠委質疑婦聯會此舉是「左手給右手」，施錦芳表示，婦聯會應該會思考這樣的捐助是否合適，自己捐給自己，不僅社會觀感不好，相關稅務單位也必須去了解是否符合相關捐助法令。

施錦芳說，預計將於4月底或5月初針對婦聯會召開聽證會，但具體時間尚未確定。她呼籲婦聯會配合內政部調查，盡快提供相關資料，不但有利於黨產會調查，也有利於社會大眾釐清真相。1060218

(中央社)