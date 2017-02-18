國道33死 政府單位蝶戀花旅行社鞠躬致歉
國道5號遊覽車翻覆造成33死，今天在二殯召開蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車事故善後處理會議，政府單位和蝶戀花旅行社創辦人周比蒼出席並鞠躬致歉。罹難者家屬希望政府統一窗口處理。
蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車事故善後處理會議，上午10時30分在台北市第二殯儀館景仰樓四樓多媒體會議室舉行。討論意外事故處理說明，包括現場事故處理（國道公路警察局說明）、受傷救治情形說明（衛生福利部）、事故偵辦情形說明（法務部）、保險理賠說明（保險公司）。
除蝶戀花旅行社創辦人周比蒼出席，參加單位包括交通部觀光局、交通部公路總局、國道高速公路局、國道公路警察局、士林地檢署、衛生福利部、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、台北市旅行商業同業公會、中華民國遊覽車公會全國聯合會、旺旺友聯產物保險公司、富邦產物保險公司、華南產物保險公司、蝶戀花旅行社、友力通運公司、財團法人法律扶助基金會與44名旅客家屬共同參與。
國道5號13日晚上9時多發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，翻落邊坡造成33死嚴重傷亡案件。1060218
(中央社)
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