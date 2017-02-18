正副院長若到司委會 蔡其昌：象徵意義

立法院副院長蔡其昌今天表示，依例立法院正副院長到哪個委員會，由所屬黨團決定，兩人若分配至司法及法制委員會，象徵著年金改革是世代正義的重要議題，但不會參與開會。

立法院第9屆第3會期已經開議，上午進行時代力量與親民黨立法院黨團分配各委員會席次抽籤，由蔡其昌主持，預計20日各黨團提出各委員會名單、23日進行各委員會召委選舉。

蔡其昌會後受訪表示，對民進黨執政的政府或黨團，新會期司法及法制委員會是重鎮，所有年金改革法案必須在立法院修法通過，第一關就是司法及法制委員會，正副院長或者黨團幹部到哪個委員會，依例都是交由所屬黨團決定。

蔡其昌表示，他與立法院長蘇嘉全雖不參與黨團運作，但兩人到哪個委員會還是交由黨團決定，如果理解無誤，他與蘇嘉全兩人都會在司法及法制委員會，但正副院長不會參與司法及法制委員會開會，主要是象徵意義。

蔡其昌說，年金改革是世代正義的問題，不只在司法及法制委員會，這個會期他與蘇嘉全會協助行政部門全力推動，希望建立一個公平正義，可長可久的年金制度。1060218

(中央社)