大馬發明展我排名第二 父子檔齊研發獲銅牌

台灣代表團參加第16屆「MTE馬來西亞國際發明展」，總成績排名第二，僅次於地主國。（中華創新發明學會）

「父子檔」空軍航空技術學院教授徐子圭和高雄市立前峰國中徐聖堯，共同設計「具航空發動機薄膜冷却及廻旋流之自然對流燃燒爐」奪發明展銅牌。（中華創新發明學會）

對流燃燒示意圖。（中華創新發明學會提供）

2017年第16屆「MTE馬來西亞國際發明展」今公布成績，台灣代表團共獲得4金、6面銀牌、4面銅牌、2座大會特別獎，總成績排名第二，僅次於地主國。獲得銅牌的一對父子檔，為改善燒金紙易產生濃煙的情況，仿效「飛機引擎燃燒室」設計理念，在金爐內增加「特殊內桶」，使其完全燃燒減少一氧化碳排放，目前已獲得專利，未來可用於廟宇或垃圾焚化爐，兼顧環保和創新。

今年有英國、克羅埃西亞、立陶宛、越南、馬來西亞及台灣等7國、共500多件作品參展。

台大生物產業機電工程系師生江昭皚、楊育誠、王健豪、曾靖雅和曾楷勝，和台電合作研發「應用物聯網技術開發智慧型廣域超高壓電網安全監控系統」，獲得金牌。

台大特聘教授江昭皚表示，目前大多的電力公司都是加派電塔巡視員，或是擴大每個巡視員的巡視範圍，維持超高壓輸電線網路設施的安全性，但即使每月花費大量人力翻山越嶺進行維護和巡視，仍難達到即時危害預警。

因此，團隊花了6年研發「智慧感測模組」，配有多組感應線圈，能即時監測輸電狀態，結合台電的資料庫，立刻就能找到「病灶」恢復供電，縮短時間並精省人力與風險，未來將以山區電桿為架設首要目標。

「父子檔」空軍航空技術學院教授徐子圭和高雄市立前峰國中徐聖堯，共同設計「具航空發動機薄膜冷却及廻旋流之自然對流燃燒爐」，以「飛機引擎燃燒室」的設計理念發想，在傳統金爐內部再加上一個「特殊內桶」，就可增加空氣對流和形成冷卻空氣保護膜，讓爐內可完全燃燒減少一氧化碳排放。

除能減少排放的廢氣外，利用內爐燃燒，還可讓外筒溫度控制在500度以內，延長爐桶壽命，目前已經獲得發明專利，未來可用於廟宇金爐或垃圾焚化爐等。

而這次獲獎年紀最小的是桃園市六和高中國中部歐宸睿、桃園市復旦高中國中部歐祐睿、桃園市大有國中朱羿蓓、新興國際中小學葛品言，一起研發「提昇號誌辨識度及供色盲使用之信號燈」，可以讓色盲者能快速識別燈號，有效降低交通事故的發生。

(中時)