競賽花燈頒獎 燈王風光再現
2017台灣燈會在雲林，今天頒獎表揚競賽花燈，燈王的機關團體組台中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」、大專社會組「祥龍獻瑞」風光再現。
雲林縣政府將於下午在虎尾國小體育館，舉行今年台灣燈會競賽花燈頒獎典禮，縣長李進勇感謝所有參與花燈競賽的教職員工、家長、同學和機關團體的夥伴們，他說「因為有您，雲林才會這麼好，讓國內外看見雲林的好」。
李進勇同時感謝縣府團隊及上萬名志工投入燈會服務，因為大家熱情付出、全力以赴，才讓燈會順利推展，創造感動耀眼的新里程碑。
今年參賽者發揮創意與巧思，利用木材、竹材、鋼材等多元媒材創作，造型多樣可愛，有動物、卡通人物及雲林風景名勝等，美不勝收。
雖然12日遭受祝融，機關團體組的燈王－法務部矯正署台中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」，日夜趕工再上燈台，獲民眾好評；大專社會組燈王「祥龍獻瑞」，亦是外界矚目焦點。
縣府指出， 參賽有855件，從去年暑假陸續辦理國中小教師及雲林、虎尾、環球科技大學研習課程，將藝術人文融入花燈製作，成就璀璨作品。
值得一提的是，矯正機關提供108件大型花燈參賽，作品精雕細琢、璀璨華美，展現出受刑人無限的學習熱情與創作潛力，成為今年台灣燈會令人亮眼的特色之一。1060218
(中央社)
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