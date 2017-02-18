大馬警再逮1男嫌 查是否金正男案主謀

我要評比

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案，馬來西亞警方成功逮捕第4名嫌犯，案件偵辦獲重大突破，落網男子持北韓護照，警方正調查他是否就是這起暗殺行動主謀。

金正男13日上午在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡，大馬警方根據目前已落網女子供詞，抽絲剝繭拼湊事實真相，昨天晚間再度逮捕持有北韓護照男子，讓案情取得重大進展。

馬來西亞星洲網報導，警方調查工作取得突破，昨天午夜逮捕1名涉案男特工，落網男子持有北韓護照，不過，警方仍持續調查這名男子確切身分。

馬來西亞中國報報導說，這是警方逮獲的第4名嫌犯，將進一步確認是否就是主導全案的主謀。

報導指出，最新落網的男子今年47歲，持有北韓護照，曾多次出入大馬。

金正男遇刺身亡案迄今進入案發後的第5天。除最新落網男子，警方先後抓獲3人，包括15日上午8時20分在吉隆坡第2國際機場逮捕持有越南護照的28歲女嫌犯段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）、16日凌晨2時逮獲持印尼護照的25歲女嫌犯茜蒂艾莎（Siti Aisyah）。另外，大馬警方也抓到茜蒂艾莎的男友。

中國報報導說，從閉路電視拍到畫面，落網的兩名女子就是攻擊金正男的凶手，但茜蒂艾莎的男友相信沒有涉案。

大馬警方目前雖未公布案情結果，但包括金正男確切死因、犯案過程等未獲證實消息仍滿天飛。大馬警方同時發布4名男嫌疑犯照片，布下天羅地網全面追緝。

另外，對於金正男驗屍結果，北韓駐馬來西亞大使指出，平壤當局將拒絕接受金正男的任何驗屍結果。1060218

(中央社)