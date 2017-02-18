陳庚金籲能撈就撈 洪秀柱：情緒性發言
國民黨中評會主席團主席陳庚金16日在公開場合呼籲現職軍公教「能撈就撈」，國民黨主席洪秀柱對此認為，應是對政府的諸多不滿，引發的情緒性發言。
蔡政府決心推動年金改革，引來全國公教軍警暨退休人員聯合總會強烈反彈。陳庚金16日在全國公教軍警聯合總會上，帶頭高喊推翻政府，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，引發爭議。
洪秀柱今天到新竹市出席新竹市議員林慈愛服務處揭牌典禮時，提到陳庚金的爭議談話，認為他應是在該場合時，情緒較激動，或許加上對政府年金改革的不滿及各種施政無能，表示憤慨，才引發情緒性談話，內容來說確實不宜，但相信只是一種情緒性的發言。
此外，對於行政院不當黨產處理委員會調查國民黨及其附隨組織，而婦聯會成為標的之一，洪秀柱也再次表示，婦聯會是個有歷史的組織，一路走來扶弱濟貧、社會公益，但卻遭民進黨說其為國民黨的附隨組織，因而嚴加了被「追殺」的情況，對他們而言相當委屈且冤枉的。
洪秀柱強調，婦聯會應是中華民國的附隨組織，而非哪一個黨派的，當然必須承認長期以來對國民黨是較為友好的，仍要感佩婦聯會捐出新台幣280億元，投入長照業務、社福機構與醫院等，更證明婦聯會一直以來都在社會公益上盡了非常大的努力。1060218
(中央社)
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