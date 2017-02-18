抽空含飴弄孫 川普攜萌孫訪波音夢幻客機
美國總統川普( Donald Trump)昨天才在記者會上和媒體劍拔弩張，而今天一改強勢的表情，難得露出慈藹的一面，在白宮草坪上牽著兩個金孫走向海軍陸戰隊一號(Marine One)，一路上享受含飴弄孫的樂趣，除了展現了兩個外孫的可愛模樣外，也讓人看到川普不同以往的面貌。川普此次出行是前往南卡羅萊納州為波音787夢幻客機揭幕，隨行的還有女兒伊凡卡(Ivanka Trump)一家人。
川普在17日上午牽著伊凡卡的兒女，也就是他5歲的外孫女阿拉貝拉(Arabella)和3歲外孫約瑟夫(Joseph)，走在白宮的南側草坪上，一路上還不時讓外孫們跟攝影師互動，阿拉貝拉也因此緊張地和鏡頭揮揮手，而約瑟夫則是難掩喜悅的一路蹦蹦跳跳，川普還細心拉著約瑟夫登上直升機的階梯，也讓眾人看到平時在媒體前面強硬的川普柔情祖父的一面。
而川普女兒伊凡卡也身著白色大衣、黑色高跟鞋亮麗現身，牽著她的夫婿卡許納( Jared Kushner)跟在祖孫三人身後，也準備登上總統直升機海軍陸戰隊一號，和川普一起前往位於南卡羅萊納州的波音(Boeing)公司787「夢幻客機」（Dreamliner）工廠，一同為這款眾所矚目的新機型揭幕。
波音此次新發表的787-10是787系列型號最大的機種，在材質上採用輕量化的碳纖維，大幅減輕機身重量，也設置了升級的空氣壓縮機設備，讓飛機比同型機種減少了60%的噪音。
到目前為止，波音787-10機型已經收到了來自9家航空公司共149張訂單，其中包括台灣的長榮航空，在此機型在試飛過後，預計於2018年初開始交貨。
其實川普和波音公司的關係千變萬化，川普去年年底曾在推特上抨擊，波音公司賣的新空軍一號要價40億美元太貴，打算取消訂單。
而因應川普要在美國製工作機會的政策，波音公司執行長穆倫伯格(Dennis Muilenburg)在揭幕儀式上也提及，波音公司在短時間內就將位於北查爾斯頓（N. Charleston）的荒地，打造成組裝787系列的基地，也因此提供了美國上千個工作機會。而川普也在參觀787-10機型後，稱讚此機型如同「藝術」一般。
(中時電子報)
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