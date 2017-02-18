不滿海倫清桃發文遭酸民嘲諷 劉至翰：早就想譙了

劉至翰痛批台灣「歧視」、「酸民」亂象不斷。(圖/本報系資料照)

藝人海倫清桃臉書轉貼文章，感概「台灣社會看似美好，歧視卻無所不在」，這讓劉至翰在臉書痛批，事不關己也非得酸言酸語突顯「存在感」，這種亂象始終未獲改善，不排除是個人教育出了問題。

劉至翰表示台灣無論對哪個國家，都存在絕對性歧視，更舉海倫清桃捏造身世為例，雖然說謊行為是錯的，但這些行為與網路酸民無關，卻不懂為何非得留言嘲諷來刷存在感，更舉台灣新聞為例，從虐待外籍家傭、勞工，到宅男、大齡剩女、胖子等用語，都充滿歧視濫言的行為，讓他直呼這些人教育出了問題，甚至痛批根本就是「軟爛賤民」。

劉至翰更表明早不滿「歧視」亂象，嗆聲「自己問題都解決不了還管人家，不是轉移自卑焦點就可以正當自己的軟爛」，但不否認台灣絕對是寶島，只不過美麗的是風景，要與人有關等得到教育跟上再說，對此有網友大嘆時代不同，難以導正偏差觀念，不過劉至翰則是正面看待，表示「只要肯，影響力是無限的」。

(中時電子報)