曾被選最討厭童星 12歲蘆田愛菜暫別影視圈6年

蘆田愛菜即將以學業為重，暫別演藝圈。（圖／翻攝IG、YouTube）

日本童星出身的蘆田愛菜，過去在電影《告白》、《環太平洋》等片相繼演出，她被譽為是天才童星，但也因那一陣子出現頻率太高，還被選為是「最討厭童星」。不過現年她已經12歲，據悉她將以學業為重，且還已經考入名校，將會暫別演藝圈6年！

蘆田愛菜去年開始，其實就已陸續為了學業減少工作，而先前日本雜誌《Friday》也拍到蘆田愛菜和媽媽現身知名女校考入學考，而最後她也順利考入，有傳她為了將重心擺在學業上，未來6年她將會暫別演藝圈，讓粉絲大呼不捨！不過愛菜的好學也有目共睹，先前就有指她小學時間就相當愛看書，就如同在鏡頭前乖巧的模樣。

(中時電子報)