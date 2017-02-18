小班才帶全家去拍片 驚爆老婆嘉納離婚「準備好了」

嘉納與小班2015年夏天宣布10年婚玩完。(達志影像)

嘉納從宣布離婚、分居到現在，共走了整整2年，才傳出終於遞交離婚申請。(達志影像)

好萊塢「模範夫妻檔」班艾佛列克與珍妮佛嘉納，爆出因小班偷吃辣保母、嗜賭而失和，在2015年7月宣告10年婚姻搶救失敗，然一直沒有真正進入到「離婚」的階段，一家5口就這樣分兩邊住，拖了2年多還沒切乾淨，夫妻倆還被多次目擊到帶孩子出遊，甚至小班拍攝《正義聯盟》期間，還把整家子都帶去英國倫敦，大有感情回溫之勢，沒想到今爆出，一直沒辦法下決心的嘉納「準備好了」，已正式遞交離婚申請。

小班、嘉納從宣布離婚到如今鐵了心喊切，無不叫人震驚，據《US Weekly》報導，一直以來離婚「零進度」甚至感情越來越好的小班一家，老婆嘉納最近毫無預兆地遞出了離婚申請書，從分居到現在這一步，她走了整整2年，據悉，小班已完全搬出他們位於布倫特伍德的家，而雖然去年嘉納接受訪問，表示若在做依此決定，仍會選擇小班這個「人生摯愛」，如今看來復合已無望，然消息人士表示，即便離婚，兩人仍希望致力維持他們的婚姻，為了孩子不會輕易撕破臉，只是不再做夫妻而已。

(中時電子報)