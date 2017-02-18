婚姻平權 小英今見挺同反同團體代表

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總統府上午表示，總統蔡英文今日將有2場分別與對婚姻平權持不同立場朋友、代表們的會見，聽取這些朋友們的心聲與訴求。

去年12月反同婚群眾赴總統府前抗議，當時總統府代理秘書長劉建忻表達，願意代為安排團體代表與總統見面；府方時間原訂大約在1月下旬。

府方上午表示，總統今日將有兩場分別與對婚姻平權持不同立場朋友、代表們的會見，聽取這些朋友們的心聲與訴求。

府方指出，相關會見的進行以及總統、與會朋友們的互動狀況，府方安排在會後，預計是今天下午的4點由發言人向外界說明。

(旺報)