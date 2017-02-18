癱瘓23年 40歲湖北刺繡女懷孕生了

懷胎10月不容易，更何況40歲半身癱瘓。中國大陸「紅安繡花鞋墊」湖北省級非物質文化遺產傳承人席和玉23年前因意外致半身癱瘓，3年前意外覓得愛情，去年意外懷孕。兩天前，她順利生了。

人民網報導，16日中午12時17分，隨著一聲清脆的嬰兒啼哭聲，席和玉懸著的心終於落地。丈夫看著得來不易的寶寶和平安的妻子，熱淚盈眶。

1994年，年僅17歲的席和玉在家幫爸媽幹活時，不小心從兩公尺多高的樓板上掉下來，從此她的下肢再也沒有知覺，一切生活起居只能依靠家人照顧。

席和玉輟學在家，紅安民間手工刺繡讓她一點點重拾對生活的熱情。

2008年12月，席和玉成為「紅安繡花鞋墊」省級非物質文化遺產的傳承人。23年間，席和玉繡的枕套、鞋墊、虎頭鞋等共計4000餘套，其中20多件作品獲有關部門收藏。她巧手製作的繡品成了湖北省黃岡市紅安縣的招牌。

自從半身癱瘓後，席和玉每天與繡品為伴，手機、收音機成了她了解世界的好朋友。直到2013年農曆10月，一條陌生人傳來的消息打破席和玉平靜的生活。

「我是個離婚的人，帶有一個九歲的女兒，如果你沒有結婚，可以考慮下我。」來自湖南省的郭道付經由網友介紹，認識席和玉，被她的自強不息打動，願意照顧她一生。

沒有想過自己還會有愛情，起初她擔心會拖累別人，但郭道付的老實、憨厚、細心逐漸感染了席和玉。

2014年春節期間，郭道付帶著自己領養的9歲女兒來到席和玉家中，卻遭席和玉家人的強烈反對。一段時間後，兩人終於在家人同意下，建立了家庭。

2016年農曆6月，席和玉晚上洗澡時，感覺乳房脹痛難忍，她懷疑得乳腺癌，丈夫卻猜她是懷孕了。

到醫院檢查，沒想到現年40歲的席和玉真的懷孕了。席和玉決定生下孩子，即便是堵上自己的性命，也要保孩子的健康。

由於身體半身癱瘓且屬高齡產婦，高血壓、糖尿病等併發症多，生產風險大，沒有醫院願意收她。

經好心人聯繫，湖北武漢市婦幼保健院應允她前去生產。經檢查發現，席和玉情況不樂觀，懷孕36週的她第一時間住院了。

16日中午，席和玉在武漢市婦幼保健院生下約2.5公斤重的健康女寶寶，期間醫生擔心的問題都沒有發生，母女平安。

雖然手術成功，術後護理工作是一個大難題。由於席和玉長年臥床，臍部往下布滿大大小小的褥瘡及疤痕，術後又要長時間臥床，護理難度大。

醫院方面說，產婦情況穩定，待恢復情況良好，她就能夠和丈夫、孩子回家了。1060218

(中央社)