金正男為何被殺 離奇謠言滿天

馬來西亞警方仍在調查遭北韓領導人金正恩同父異母兄長，被放逐的金正男遇刺案，但有關這宗離奇案件的謠言滿天飛，有傳言是金正男企圖組流亡政府才被殺，還有人認為是情殺。

美聯社報導，有一種謠言聲稱，金正男之所以被殺，是因他計畫與其他叛逃者一起創建流亡政府。另一說則稱，金正恩得知有神秘的中國大陸人士，打算趁他出事時，擁立金正男「登基」而暴跳如雷，下令殺人。

有些線上討論則猜測，以無憂無慮的生活方式和嗜賭著稱的金正男，可能是因金錢問題激怒犯罪組織而被殺，跟平壤政府一點關係都沒有。

有些理論更荒誕。南韓的報紙報導了中國大陸網民的謠言，謠言稱面臨法院審理因貪污醜聞遭彈劾、恐職位不保的南韓總統朴槿惠策劃了這宗刺殺案，以轉移焦點。

向來形容金正恩為毫無理智與缺乏穩定的獨裁者的南韓情報單位，研判他殺害一個毫無威脅性同胞手足之舉是出自「偏執狂」。憤怒的北韓駐馬來西亞大使表示，他們拒絕馬國的驗屍結果，因為馬國當局可能「試圖掩蓋一些東西」與「勾結敵對勢力」。

南韓國會議員金鐘大（Kim Jongdae，音譯）在廣播受訪時表示，金正男遇刺過程粗糙得難以置信，他還據報導點出，事發隔天重返現場遭逮捕的其中一名涉案女子，竟還穿著同件衣服。

金鐘大說：「金正男過著自由放縱的生活，又愛旅行及與女人廝混..他搞不好跟犯罪組織有什麼問題，也或許是遭到情殺。」

儘管謠言與猜測滿天飛，大多數南韓專家認為，13日在吉隆坡機場疑遭兩名女子毒殺的金正男，全案背後一定有直接的原因。

專家們表示，2011年掌權以來，金正恩就處決了大批高官，大多數可能是為掃除潛在對他掌權的挑戰。金正男成為唯一慣常與外籍記者談話的金氏家族成員，而有時他說話過分逾矩，公開批評北韓的世襲權力移轉。（譯者：中央社陳亦偉）1060218

(中央社)