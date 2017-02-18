回應陳庚金 綠：加速改革黨職併公職
媒體報導，前行政院人事行政局長陳庚金高喊推翻政府，呼籲現職軍公教「能撈就撈」。民進黨今天說，更加確立支持政府加速改革「黨職併公職」的決心與立場。
全國公教軍警暨退休人員聯合總會日前舉行會員大會，總會長、國民黨副主席胡志強出席，宣布參選國民黨主席的除副主席郝龍斌、北農總經理韓國瑜出席外，其他陣營都派代表出席。
會員大會上，致詞者多半對年金改革有所批評。媒體報導，陳庚金致詞時竟帶頭高喊推翻政府，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，獲台下熱烈迴響。
民進黨發言人張志豪今天說，國家資源不應該用在造福單一政黨國民黨黨工的身上，尤其當天在場的陳庚金、國民黨副主席胡志強兩人都是被改革的對象，竟然還公開護航個人的既得利益，民進黨認為「黨職併公職」問題應列入政府加速優先處理項目。
他說，年金改革不是霸凌任何職業別，更不會讓大家活不下去，這是制度面的改革，是溫和漸進的改革；7成民眾支持年金改革，國民黨不應站在人民的對立面，既然立法院已經開議，就應該回歸制度面討論，不分朝野共同面對，加速改革。
張志豪指出，呼籲國民黨懸崖勒馬，共同支持年金改革，理性面對並解決問題，不應將年金改革作為黨主席之爭的工具與手段。
張志豪表示，陳庚金的說法並不能代表所有公務人員，也無法被所有在工作崗位上努力的軍公教同仁認同。1060218
(中央社)
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