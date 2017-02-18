勞長林美珠自創工時新算法惹議 李明賢痛批

圖為立法院17日開議，遊覽車國道車禍造成嚴重死傷，成為立委質詢焦點。行政院長林全（中）、勞動部長林美珠（右）、交通部長賀陳旦（左）列席備詢。（資料照，陳信翰攝）

國道5號發生「蝶戀花」遊覽車翻覆事件釀33死，許多問題一一浮現，包括遊覽車齡過老，司機工時過長等。昨新任勞動部長林美珠遭問駕駛景點待命是否算工時，林美珠竟回等待沒受雇主拘束，就算休息，司機可關車門散步、做操。對此，國民黨文傳會副主委李明賢痛批「冰內閣 冰風暴」，難道這個政府的官員是活在雲頂嗎，都與基層脫節了嗎？

日前公路總局講出「手握方向盤10小時才算上班」，引發外界批評聲浪不斷。現在，勞動部長林美珠自創「新工時」的算法，司機待命時若沒有受到雇主拘束就不算，「他可以把車門關起來，他可以去散散步，可以去做做操，他也可以去聽聽音樂」。

李明賢怒罵「這簡直是滑天下之大譏，難道這個政府的官員是活在雲頂嗎，都與基層脫節了嗎？」接著提問，派出所勤值的員警，也可以去散步、聽音樂，還是遇到小偷、歹徒才算值勤的工時？

蔡英文曾批評馬政府施政沒有溫度！如今李明賢認為，從交通部長稱讚拼裝車是世界稱羨的一連串失言，還有林美珠的發言，這有什麼溫度？有些談話內容，聽到人民耳裡，更是冷血冷酷到令人心寒！

剛上任不熟悉業務就多聽、多做功課，可惜的是，林美珠在立法院備詢的說法，簡直是證明自己有多麼不適任！這內閣一連串冷漠發言，真是冷冰冰的內閣，未來一場冰風暴也逐漸形成，人民會忍耐到何時？

網友痛批「所有政府官員中午休息吃飯大便尿尿都不能算上班要扣薪水，錢通通給我退回來…」、「乾脆說…『司機』只要閉眼睛就不算『開車』！(這種政府有無『人性』？)。」，也有網友反映「那計程車塞車等紅燈，是不是也不能算錢。」另有網友表示「果然是同一家出來的，基因掛保證。」李明賢也回應「失言，失言，再失言！」

而當初林美珠將接任勞動部長時，勞團就表示對她「完全陌生」，不會有很大的期待，且學法的個性都很冷冰冰跟僵硬。

(中時電子報)