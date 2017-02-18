隔鄰而居長期不睦 姪子打死親伯父
彰化縣二水鄉61歲連姓男子在15日下午被發現連人帶機車倒臥路邊，緊急送醫仍在到院前死亡。檢警追查後發現，兇手竟是死者的39歲連姓姪子，因雙方長期不睦，臨時起意持鐵棍痛下毒手，訊後依傷害致死和殺人罪移送，昨(17日)晚遭聲押獲准。
田中警分局偵查隊長顏志峰說，兇嫌與被害人同住在二水鄉修仁村，長期相處不睦、積怨已久，15日下午2時許，被害人騎車經過連嫌住所前時，兩人因故又發生口角，連嫌一時氣不過，隨手持鐵棍朝其頭頸猛擊，被害人當場倒地不起。
嫌犯行兇後揚長而去，附近鄰居聞聲出門查看趕緊報警叫救護車，員警原本以為是普通自撞車禍事故，但檢警16日相驗死者遺體時發現頸背皆有明顯外傷，警方隨後並在兇嫌住處查扣行兇的鐵棍，嫌犯亦坦承犯案。
彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說，檢察官李秀玲會同法醫相驗遺體後，發現案情不單純，17日指示警方拘提連嫌後全案朝殺人罪嫌偵辦；因連嫌所涉殺人罪嫌重大，有滅證及逃亡之虞，昨晚向法院聲請羈押獲准，將待解剖遺體後，盡快釐清兇嫌下手的部位、力道，與行兇動機。
(中時)
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