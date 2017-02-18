陸國防大學校長政委換人
據報導，中國大陸軍方國防大學校長和政委雙雙換人，前校長張仕波上將和前政委劉亞洲上將同時去職。
明報今天報導，共軍國防大學新任校長為肖（蕭）天亮中將，政委吳杰明。蕭天亮為國防大學前副校長，吳杰明為前副政委。
據介紹，張仕波曾任解放軍駐香港部隊司令；劉亞洲是已故大陸國家主席李先念的女婿。
64歲的劉亞洲是解放軍中知名人士，經常有大膽的言論，他同時被視為「太子黨」。
報導表示，目前還不清楚張、劉是否屆齡退役。
另據報導，中共中央軍委聯合參謀部和軍委政治工作部多名上將最近也遭替換，軍委紀委書記和軍委政法委書記同告換人。1060218
(中央社)
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