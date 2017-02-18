大陸長江南京段深夜火燒船 釀4死

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中國大陸長江南京段江心洲附近昨天深夜11時有3艘船失火，12人落水，其中4人死亡。

新華社今天報導，江蘇省南京市消防單位表示，17日深夜11時20分許接到報案，長江江心洲附近3艘船失火，火勢直到今天凌晨1時30分許撲滅。

南京海事局有關負責人表示，事故船舶上共有12名船員，事故導致4人死亡，另外8人被救起。尚無江水汙染報告。1060218

(中央社)