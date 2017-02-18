陳庚金發言 郝龍斌盼綠勿鬥爭轉移焦點
曾任行政院人事行政局長的國民黨中評會主席團主席陳庚金「能撈則撈」說引發爭議。國民黨副主席郝龍斌說，情緒性發言不太恰當，但民進黨不應操作此事，轉移其施政不好的焦點。
媒體報導，陳庚金日前在公教軍警聯合總會會員大會上致詞，帶頭高喊推翻政府，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，獲台下熱烈迴響。
參選下屆國民黨主席的前副主席詹啟賢、副主席郝龍斌上午先後出席台北市大安區黨部新春團拜。郝龍斌說，陳庚金是情緒性發言，有點不恰當，但為什麼當過人事行政局長的人會這麼憤怒，這麼多軍公教人員也憤怒，因為年金改革影響他們權益、傷害他們尊嚴。
媒體報導，聯合總會長胡志強聽了陳庚金發言，還鼓掌，稱其有情有義。媒體問到，胡志強出任郝龍斌競選總部主委，是否會影響選情？
郝龍斌說，胡志強已在臉書清楚說明，相信陳庚金是開玩笑，他也相信軍公教是一時氣憤、情緒性發言，這不恰當，但更應該注意是民進黨版本不符合軍公教的權益，也傷害軍公教尊嚴，民進黨不要操作這件事，因此鬥爭陳庚金，凸顯轉移他們施政不好的焦點。
詹啟賢則表示，當天他不是受邀的候選人，實際情況不清楚，無法精確評論。他認為所有軍公教人員還是會盡心盡力為國家做事，不會因此改變態度或失去傳統的服務精神。
詹啟賢說，軍公教年金問題，政府要多負起責任，這是政府給軍公教的承諾「不是吵來的」，如果政府有困難，不能歸罪於軍公教，「他們沒有錯，不應該醜化」，政府怎樣把餅做大、經濟做好，有足夠財務能力讓他們退休，政府要多努力。1060218
(中央社)
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