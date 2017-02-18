能撈就撈只是俏皮話 吳敦義：蔡政府不應背信

針對陳庚金「能撈就撈」說法，吳敦義表示，應該只是俏皮話，被外界過度解讀。（林宏聰攝）

前行政院人事行政局長陳庚金16日批評蔡英文政府年金改革，呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，前副總統吳敦義18日南下高雄拜訪眷村，被媒體問及對陳庚金所言的看法，他緩頰表示，陳應該只是說俏皮話，被外界過度解讀，但他認為蔡政府對軍警公教確實不應背信，「否則以後誰相信政府？」

吳敦義說，改革一定要做，但政府必須挑起相當責任，例如各種勞保基金，若操盤手有能力，每年投資5至6％報酬率，勞退、勞保、公保基金就會多賺幾百億、上千億。政府應為這些基金找優秀操盤手，若是繼續越投資越虧錢，這就不行。

此外他認為，政府要把經濟搞好，稅收，民眾收入自然會增加，公保、年金就不必壓榨得那麼痛苦。

吳敦義表示，最重要的是，政府應該要守信，軍警公教、消防、勞工、農民辛苦一輩子，政府應確保他們退休後，能獲溫飽而有尊嚴的生活，簡單來說，除了應有天花板限制，也要有地板的保障，否則收入太低，豈不是變成貧民。

他說，再怎麼刻薄的政府，都不應該背信，假如背信，以後募兵制誰還願意加入國軍？今天政府把人騙進來，說待遇怎樣、退休有何福利，結果卻背信，以後誰會相信政府？

吳敦義說，國民黨在立法院雖然丟掉許多席次，但仍有35席，以及各級議會、少數縣市長、鄉鎮市長，他認為國民黨要發揮在野戰力，別讓民進黨政府為所欲為，他更向眷村支持者保證，如果國民黨重新執政，一定把年金改革做到公道合理的地步。

(中時)