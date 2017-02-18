NBA》世界隊擊倒美國隊 莫瑞MVP
今年在紐奧良舉行的NBA全明星周末，18日率先登場的是新秀挑戰賽，世界隊最後以150比141力挫美國隊，年僅19歲的金塊小將莫瑞神奇飆進9顆三分球，獨拿全場最高36分，順利當選新秀挑戰賽MVP頭銜。
24日才滿20歲的莫瑞，本季擔任金塊替補射手角色，場均8.9分、2.5籃板與1.8助攻，沒想到他18日在新秀挑戰賽，僅替補上場20分鐘，就拿36分、11助攻與4籃板，全場投19中13，含三分球投14中9，手感超火燙。
地主鵜鶘射手海爾德替世界隊貢獻28分，另有6籃板、3助攻、3抄截，要不是莫瑞三分表現太搶眼，海爾德很有機會獲選MVP，尼克「波神」波爾金吉斯24分、10籃板，七六人薩瑞奇17分，金塊約基奇12分、11籃板與8助攻。
美國隊則以林書豪前黃蜂隊友卡明斯基攻下33分最高，他也投進9顆三分球，手感火熱程度不輸莫瑞，灰狼上季年度新人唐斯24分、11籃板，馬刺小將強納生西蒙斯19分，太陽射手戴文布克17分、6助攻。
(中時電子報)
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