國道33死善後求償 有家屬提議請求國賠
國道五號遊覽車翻覆造成33死，罹難者家屬今天在善後處理會議中要求政府幫助整合善後處理，提供實質幫助。對於善後求償，有家屬提議請求國賠。
蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車事故善後處理會議，上午10時30分在台北市第二殯儀館景仰樓四樓多媒體會議室舉行，政府相關單位和蝶戀花旅行社創辦人周比蒼出席並鞠躬致歉，但罹難者家屬發言要求政府幫幫忙，統一窗口協調處理，不能出事只道歉，要給交代，家屬要的是實質幫助。
家屬對翻車的責任歸屬，也要求交通部說明清楚。對於善後求償，還有家屬提出請求國賠。
有家屬不滿說「貪小便宜，廉價團」的說法，並認為這起車禍比空難還嚴重，政府把關不嚴，也要負起責任。另外，更有家屬提出全部處理告一段落，再舉行告別式。
對蝶戀花創辦人周比蒼說「人為財死，鳥為食亡」，許多家屬今天氣憤不滿，要求周比蒼一一向死者道歉，還有人質疑周比蒼事發後幾天才出面，是為準備脫產、滅證。周比蒼今天出席會議，坐在台上低頭不語，神情嚴肅。
蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車事故善後處理會議，今天進行意外事故處理說明，包括現場事故處理（國道公路警察局說明）、受傷救治情形說明（衛生福利部）、事故偵辦情形說明（法務部）、保險理賠說明（保險公司）。
國道5號13日晚上9時多發生嚴重車禍，警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡案件。1060218
(中央社)
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