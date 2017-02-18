台裔教授創篩癌新法 獲邀美國抗癌計畫

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來自台灣的加州大學洛杉磯分校（UCLA）分子藥理系教授曾憲榮，研發血液檢測晶片的癌症篩檢術，獲邀參與美國抗癌計畫。

根據駐洛杉磯經濟文化辦事處科技組發布的新聞稿，曾憲榮這項對醫學界的貢獻正與西達斯西奈醫學中心（Cedars Sinai）合作，研究團隊運用「液體活檢」（Liquid biopsies）的概念，把病人血液交由「奈米魔鬼氈」（Nano Velcro）晶片檢測。

這個晶片只有郵票大小，卻布滿比髮絲細1000倍、並包覆抗體的奈米晶柱，可有效掌握從腫瘤分離、在體內順著血液到處移動，藉機擴散轉移的循環腫瘤細胞，便於醫生定期監測患者，並就病情變化給予適當的治療。

這項研究已獲邀參與，美國前副總統拜登發起的美國癌症登月計畫（U.S. Cancer Moonshot program），參與這項計畫，另包括羅氏、輝瑞等全球知名藥廠，而曾憲榮創辦的CytoLumina生技公司也在其中，實屬莫大殊榮。1060218

(中央社)