抗議川普 數千墨西哥人美墨邊境築人牆

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數以千計墨西哥民眾今天在墨美邊界手挽著手築起一道「人牆」，抗議美國總統川普在兩國之間建立圍牆的計畫。

法新社和墨西哥每日新聞（Mexico News Daily）報導，墨西哥地方當局和倡議團體在邊界城市華雷斯城（Ciudad Juarez）發動抗議，參與活動的政治人物、社運領導人和學生手挽著手，手中還拿著花。

華雷斯城和美國德州城市艾爾帕索（El Paso）之間，已有大型圍欄分隔兩地。

示威人士高喊反川普口號。川普計劃築牆，並將無證移民趕出美國，還要墨西哥買單，惹惱許多墨西哥民眾。

31歲學生索里士（Carolina Solis）說：「築牆是最糟糕的點子之一。這阻止不了任何事情，毒品或移民都一樣。」

「這只是川普個人仇恨、總統有種族歧視的象徵。」

在美國邊界巡防隊的監視下，示威人士築起將近1.5公里長的人牆，其中一環正是艾爾帕索市長李瑟（Oscar Leeser）。

在墨西哥出生的李瑟說：「華雷斯城和艾爾帕索是一個城市，我們永遠不會分離。」（譯者：中央社陳昱婷）1060218

(中央社)