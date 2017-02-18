年後轉職 科技金融業超夯
根據勞動部旗下的就業網站台灣就業通統計，擁有優渥薪資跟福利的科技業跟金控金融業是民眾的轉職首選。
年後轉職潮，根據勞動部勞動力發展署旗下的台灣就業通網站近3年統計，年後求職人數均較年前增加約21%，顯示多數民眾選擇年後轉職，追求更好的待遇與福利。
台灣就業通表示，根據調查，一向擁有優渥薪資及福利的科技業，以及正值金融科技快速發展風潮的金控金融業都為民眾轉職的首選。
勞動部說，因應年後轉職潮，即日起舉辦「發燒『金』職缺 線上就業博覽會」，協助企業尋找優質人才，並幫助求職者順利就業。
此次活動徵才廠商，包括花旗(台灣)商業銀行、億光電子、元晶太陽能科技、創業家兄弟、三皇生物科技、艾納康風力發電等廠商都釋出多筆職缺。1060218
(中央社)
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