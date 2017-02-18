全教總籲科技部 速查台大論文案

台大教授郭明良論文案，台大1月公布階段性調查，認定郭明良等3人「違反學術倫理」，但校長楊泮池的責任未釐清。全國教師工會總聯合會今天呼籲新上任的科技部長陳良基，積極處理該案。

台大1月13日召開校級教師評審委員會，認定包括博士後研究員查詩婷、台大教授郭明良、林明燦等3人違反學術倫理。其中郭明良是兩篇論文的通訊作者，已確定指導與監督有明顯過失。

然而，楊泮池也有列為共同作者的論文被波及，台大調查報告卻未提及。副校長郭大維當時表示，優先調查撤稿兩篇論文的第一作者和通訊作者，至於其他論文和共同作者的責任，則需要再釐清。

全教總今天召開記者會，將壓力放在前台大副校長、剛上任科技部長的陳良基。多名學者都呼籲陳良基積極查案，重振台灣高教形象，並要徹底檢討相關制度，揚棄績效主義，才能重回正軌。

今天出席記者會的前世新大學校長賴鼎銘表示，台灣高教產出的論文量在世界排名在前，引用率卻吊車尾，問題就出在為了衝數量，各種手法在所不惜。他憂心再不檢討，台灣難脫離「學術詐騙王國」的污名。

東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟則主張，科技部應主動控告郭明良等人，代表人民追回研究經費。

全教總理事長張旭政表示，前教育部長蔣偉寧因涉入論文爭議，3天便請辭，台大校長楊泮池至今卻仍聞風不動。呼籲同樣來自台大的陳良基，以高標準處理台大論文案。1060218

(中央社)