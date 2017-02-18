查獲近海違規拖網 捕獲物盡是小魚
海洋巡防總局布袋海巡隊昨天在濁水溪外海3浬處，查獲2艘漁船違規拖網作業，捕獲物盡是小魚，將依法函送漁業主管機關裁罰。
布袋海巡隊今天表示，中巡局岸際雷達昨天發現濁水溪外海，疑似有漁船違規拖網作業，經布袋海巡隊派遣巡防艇前往查察，果然發現有2艘漁船違規進行拖網作業。
經海巡人員廣播要求漁民起網，發現漁獲大多是小魚及其他雜魚，經偵訊後依違反漁業法函送漁業主管機關，將裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
海巡人員表示，這些漁獲多數是來不及長大的魚苗，以及海洋生態食物鏈中最底層的魚類，顯見漁民只顧眼前生計，卻破壞漁場資源，為避免台灣沿海漁源枯竭，海巡署將強力執法，絕不寬貸。
布袋海巡隊表示，自去年7月海巡署執行「護永專案」以來，布袋海巡隊在雲嘉海域共查獲29艘漁船違規拖網捕魚，為避免幼魚棲地遭破壞，請全民共同維護海洋資源永續利用環境。1060218
(中央社)
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