PGA》3冠王松山英樹爆桿 面臨首場淘汰

美巡最近火紅球星松山英樹，Genesis面臨本季首場淘汰危機。(美聯社資料照)

美巡(PGA)每場比賽挑戰度高，即使關關難過(晉級)、也不見得都能關關過，就連2016-17球季已贏得3冠的日本1哥松山英樹也一樣。

Geneses公開賽是松山英樹這個球季第9次出賽，前8場包括未列入美巡正規賽的世界挑戰賽在內，累計贏得3冠，共有6場獲得前10，沒有任何1場被淘汰，目前暫居聯邦積分榜與獎金榜第1，世界排名第5，是美巡最近最火熱的選手之一。

但這位近幾個月表現勢如破竹的日本一哥，也有踢到鐵板的時候，18日在Genesis公開賽次輪受到天候狀況不佳影響，打出令人不可相信的難堪成績。

松山英樹帶著首輪68桿(-3)進入次輪，前9洞(球場第10至第18洞)打出0鳥4柏忌40桿，後9洞打完前6洞停賽為止，再吞下2個柏忌，這輪總共打15洞沒抓到任何1隻小鳥，累計吞下6個柏忌，暫以總桿+3大幅下滑至並列第100，由於晉級線在+0或+1，想在剩下的最後3洞賺到2、3桿並不容易，晉級希望渺茫。

另一位同在這個球季贏得3冠的美國23歲明日之星湯瑪斯，最近與松山英樹並列美巡「雙雄」，但他也在2周前的鳳凰城公開賽遭滑鐵盧，吞下新季第1場淘汰。

(中時電子報)